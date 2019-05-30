انتقدت روسيا، اليوم الخميس، قرار وزارة الدفاع الأمريكية إدراج روسيا في قائمة دول يمنع استخدام خدماتها لدى إطلاق أقمار صناعية أمريكية.
وقالت وكالة الفضاء الفيدرالية الروسية ("روس كوسموس")، في بيان صحفي، إن هذا القرار الأمريكي "من شأنه أن ينعكس سلبا على التعاون الدولي في تنظيم عمليات إطلاق منتظمة للأجهزة الفضائية إلى مداراتها المخطط لها علىأساس تجاري".
وأضافت الوكالة أن الحديث يدور عن محاولة لمنع المنتجين الأمريكيين من إمكانية التعاون مع القطاع الفضائي الروسي وتقييد استخدام وسائل النقل الفضائية الروسية في الأسواق العالمية، مؤكدة أن "البنتاغون يسعى لهدم ما تم بناؤه وما يحافظ عليه بجهد شاق في العلاقات الروسية
وقالت الوكالة إنها تدين القرار الأخير لوزارة الدفاع الأمريكية وترى فيه "مظاهرة جديدة للمنافسة غير النزيهة من قبل واشنطن في السوق العالمية للخدمات الفضائية".
وفي وقت سابق من اليوم، أورد البنتاغون أنه أدرج روسيا في قائمة الدول التي يمنع للجهات الأمريكية استخدام خدماتها في إطلاق أقمار صناعية تجارية، اعتبارا من العام 2023.
وأشارت وزارة الدفاع الأمريكية إلى أن القائمة المذكورة تشمل أيضا الصين وسوريا وكوريا الشمالية وإيران والسودان
كانت هذه تفاصيل خبر موسكو: قرار واشنطن بشأن الصواريخ الفضائية الروسية.. منافسة غير نزيهة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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