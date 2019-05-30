تعرف على رسالة نائب رئيس العسكري السوداني إلى ولي العهد السعودي

بعث نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو الملقب بـ"حميدتي"، اليوم الخميس، برسالة شكر وتقدير لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز. وعبر "حميدتي" في رسالته عن "خالص شكره وتقديره باسم المجلس وشعب السودان على Advertisements حسن الاستقبال وكرم الوفادة" خلال زيارته للمملكة مؤخرا. حسن الاستقبال وكرم الوفادة" خلال زيارته للمملكة مؤخرا. وثمن عاليا ما قدمته حكومة المملكة من دعم وتسهيلات لتحقيق الاستقرار في السودان تأكيدا على عمق ومتانة العلاقات الراسخة بين البلدين والشعبين. وكان "حميدتي" قد أدى زيارة إلى السعودية، التقى خلالها ولي العهد محمد بن سلمان، زذكرت وكالة الأنباء السعودية أن المباحثات تركزت على بقاء القوات السودانية المشاركة ضمن التحالف العربي في اليمن مقابل دعم المملكة للسلطات الجديدة في السودان بكل السبل، وقد أكد حميدتي بقاء قوات بلاده المشاركة ضمن التحالف العربي في اليمن "حتى تحقق أهدافها".

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