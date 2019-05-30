تعرف على نصيحة الخبراء للسيدات الحوامل

نصح الخبراء السيدات الحوامل، أو الراغبات في الحمل، بتجنب تناول الوجبات الخفيفة المقلية في الزيت النباتي.
وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، يخشى العلماء من أن حمض اللينوليك، أو دهن أوميغا 6، يمكن أن يضر الجنين في الرحم، بعد أن اكتشفوا أنه يسبب تورما داخليا في الاختبارات التي أجريتعلى الفئران.
وحذر الخبراء من أن تناول الكثير من البيتزا ربما يؤدي إلى "مضاعفات في الحمل أو ضعف نمو الأطفال"، ويُعدّ الزيت النباتي، الذي يستخدم غالبًا لطهي البيتزا السميكة والوجبات الخفيفة التي تعتمد على البطاطس والخبز، أحد أكبر مصادر
وتنص إرشادات "هيئة الصحة الوطنية" البريطانية على أن الحوامل يجب أن يحصلن فقط على كميات صغيرة من الأطعمة الغنية بالدهون غير المشبعة، ومنها الزيوت النباتية. كما تحثهن على الابتعاد عن الأطعمة الدهنية مثل البيتزا والبطاطس المقلية، ولكن ليس لأنها تحتوي على حمض اللينوليك فقط، وإنما أيضا للحماية من الإفراط في تناول تلك الوجبات، وزيادة الوزن وما يتبعه من مشكلات صحية.
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