الجيش اليمني يعلن عن عملية عسكرية لفك الحصار عن تعز

أعلن الجيش اليمني، الخميس، عن عملية عسكرية لتحرير مدينة تعز وفك الحصار الذي تفرضه ميليشيات الحوثي الانقلابية عليها منذ عام 2016.
وقالت مصادر عسكرية إن المعارك توسعت باتجاه شمال غرب المدينة المحاصرة، وتمكنت من فرض السيطرة الكاملة على "تبة القارع" شمال غرب معسكر الدفاعالجوي غرب المدينة.
وأضافت المصادر أن المواجهات امتدت في الأثناء إلى مناطق غرب جبل هان في الربيعي وحذران غربي المدينة.
وأسفرت المواجهات عن مصرع وجرح عدد من عناصر ميليشيات الحوثي الانقلابية.
وقال قائد محور تعز اللواء
وأضاف قائد محور تعز أن قوات الجيش أحرزت تقدما ميدانيا وسيطرت على مواقع مهمة ومطلة وحاكمة في الجزء الشمالي الغربي للمدينة.
والأيام الماضية بدأت المعركة ضد الحوثيين غرب المدينة، وتمكنت قوات الجيش اليمني من تحقيق تقدم.
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