شبهات وجود البغدادي في ليبيا ترفع حالة التأهب بتونس

وأوردت صحيفة "جون أفريك" تقريرا يفيد بوجود حالة تأهب لدى الأجهزة الأمنية في تونس إثر تلقي السلطات لمعلومات من قبل التحالف الدولي تحدد مكان تواجد البغدادي في جنوب ليبيا، إثر انحسار مناطق نفوذ "داعش" في سورية بشكل شبه كامل. وأضافت الصحيفة، أن السلطات التونسية تتعامل مع المعلومات بجدية كبيرة، حيث اتخذت إجراءات إضافية على الحدود.
وكانت وزارة الدفاع التونسية دفعت بتعزيزات إلى الجنوب التونسي منذ بدء النزاع المسلح في ليبيا تحسبا لتسلل المتشددين.
ودعت وزارة الدفاع، في وقت سابق، العسكريين إلى المزيد من اليقظة والحذر وتعزيز التواجد العسكري في المعبرين الحدوديين بمنطقتي الذهيبة ورأس جدير، مع تشديد المراقبة باستغلال الوسائل الجوية ومنظومات المراقبة الإلكترونية على الشريط الحدودي.
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