عاجل-روسيا ترفض طلبا إيرانيا لشراء منظومة صواريخ S-400

رفضت روسيا بيع شحنة من أنظمة الدفاع الصاروخي S-400 إلى إيران، وذلك وفقا لما ذكره شخصان على اطلاع بالأمر لوكالة «بلومبيرج» الإخبارية، بما فيهم مسؤول روسي كبير.

وذكر المسؤولان أن الرفض كان بسبب أن عملية البيع هذه يمكن أن تؤجج مزيدا من التوتر في الشرق الأوسط، في ظل الاتهامات المتبادلة بين واشنطن وطهران.

ووفقا للمصادر، فقد تم رفض الطلب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وذلك بعد زيارة أجراها وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إلى موسكو في 7 مايو الجاري.

وتثير أنظمة الصواريخ هذه الجدل في الشرق الأوسط، إذ تخاطر تركيا، وهي عضو في الناتو وحليف للولايات المتحدة، باتخاذ تدابير عقابية من جانب إدارة ترمب لموافقتها على شراء البطاريات.

ويعكس رد فعل روسيا على طلب إيران التوازن الدقيق للقوة في المنطقة، إذ تتصادم المواجهة بين إيران من جهة والولايات المتحدة من ناحية أخرى.

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ووافق الرئيس دونالد ترمب هذا الشهر على إرسال مزيد من القوات الأميركية إلى المنطقة، بعد أن ألقت الولايات المتحدة باللوم على إيران لشن هجمات على منشآت النفط السعودية و4 سفن.

وتمتعت روسيا وإيران بعلاقات سياسية وعسكرية وثيقة في السنوات الأخيرة، على الرغم من وجود دلائل على أن موسكو تسعى إلى الحد تدريجيا من بصمة إيران في الشرق الأوسط، إذ تسعى إلى حماية علاقاتها مع القوى الإقليمية الأخرى، مثل المملكة العربية السعودية.

وS-400 عبارة عن نظام دفاع جوي وصاروخي متقدم، يهدف إلى إشراك أهداف على مسافات تصل إلى 400 كلم.