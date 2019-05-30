5 قتلى بسلسلة تفجيرات تهز مدينة كركوك العراقية

قتل خمسة أشخاص، على الأقل، في كركوك العراقية، الخميس، عندما هزت سلسلة تفجيرات المدينة، وفقاً لما ذكرته مصادر طبية بالمستشفى العام في المدينة.

وأضافت المصادر أن 18 شخصا آخرين أصيبوا في تفجيرات المدينة المنتجة للنفط والواقعة في شمال العراق.

وذكر الجيش العراقي، في بيان، أن ست عبوات ناسفة بدائية على الأقل انفجرت في المدينة. بينما تمكنت قوات الأمن من تفكيك عبوتين أخريين.

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وقال الجيش إن 16 شحصاً أصيبوا في التفجيرات.