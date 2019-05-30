ترامب يشيد بأكبر سياسيين بريطانيين مؤيدين للانسحاب من الاتحاد الأوروبي

أشاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الخميس، بأبرز سياسيين بريطانيين يؤيدان خروج بلادهما من الاتحاد الأوروبي.

وقبل بضعة أيام من زيارته لبريطانيا، وصف ترامب بوريس جونسون ونايجل فاراج بأنهما "صديقان".

وقال ترامب للصحفيين إنه يكن احتراماً كبيراً لجونسون وفاراج. لكنه رفض القول ما إذا كان يدعم مسعى جونسون لخلافة تيريزا ماي، التي ستتنحى عن منصب رئيس الوزراء بعد فشلها في قيادة خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي.

وأثناء مغادرته البيت الأبيض لإلقاء خطاب في ولاية كولورادو، قال ترامب "نايجل فاراج صديق لي. بوريس صديق لي".

وأضاف "أنا أحبهما ... لكنني لم أفكر في دعمهما. ربما ليس من شأني أن أدعم الناس، لكنني أكن الكثير من الاحترام لكلا الرجلين".

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وجونسون وزير خارجية سابق يُنظر له على أنه المرشح الأوفر حظاً لخلافة ماي بعد أن تتنحى عن زعامة حزب المحافظين في السابع من يونيو المقبل. وقال جونسون إن بريطانيا يجب أن تكون مستعدة لمغادرة الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، مشيرا إلى أن هذا الموقف سيجبر التكتل على تقديم شروط أفضل.

أما فاراج، الذي قاد الحملة غير الرسمية أثناء الاستفتاء حول مغادرة الاتحاد الأوروبي الذي أجرته بريطانيا عام 2016، فيريد الخروج من التكتل دون أي اتفاق.

ورداً على سؤال عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، قال جون بولتون مستشار الأمن القومي الأميركي إن الولايات المتحدة ما زالت أكثر الحلفاء إخلاصاً لبريطانيا. ورفض الإجابة عن أسئلة حول الآثار الأمنية المترتبة على الانسحاب من التكتل.