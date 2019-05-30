بولتون: الخطر الإيراني لم ينته

قال مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون اليوم الخميس، إن الخطر الإيراني لم ينتهِ، لكن التحرك الأميركي السريع للرد والنشر ساعد في ردعه.

وكشف بولتون أنه سيتم تقديم أدلة إلى مجلس الأمن الأسبوع المقبل لإثبات تورّط إيران في الهجوم على ناقلات النفط قبالة الإمارات.

وفي ذات السياق، قال برايان هوك، المبعوث الأميركي الخاص بإيران، في مؤتمر صحفي اليوم، إن الولايات المتحدة سترد باستخدام القوة العسكرية إذا هاجمت إيران مصالحها.

وأضاف إنه: "منذ انسحبنا من الاتفاق النووي انخفض الإنفاق العسكري الإيراني 28% ودخل الاقتصاد في حالة ركود".

وكان هوك يتحدث للصحافيين قبل قمتين طارئتين للزعماء العرب، تستضيفهما السعودية اليوم، لمناقشة العمليات التخريبية التي استهدفت 4 سفن تجارية في المياه الإقليمية للإمارات، وهجوم ميليشيات الحوثي الإرهابية بطائرات "درون" على محطتي ضخ في السعودية.

Advertisements

وشدّد هوك على الموقف الأميركي مضيفاً: "نعتقد أن الرسالة وصلت إيران حالياً، والكثير من الهجمات التي كنا نخشاها على مصالحنا لم تحدث"، مضيفاً أن إيران لن تتمكن من إنجاز آلية التبادل مع أوروبا ولا طلب عليها.

اقرأ أيضاً... سياسيون وإعلاميون لـ«الاتحاد»: قمم مكة تعبير عن قوة السعودية الإقليمية في مواجهة إيران

وقال المبعوث الأميركي الخاص بإيران، إن هناك دلائل على أن الوضع المالي لـ"حزب الله" اللبناني ليس قوياً.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن إيران باتت دولة ضعيفة، مضيفاً أنها "تسعى لعقد صفقة معنا". وشدد الرئيس الأميركي على أنه "إذا أرادت إيران الحوار معنا فأنا مستعد".