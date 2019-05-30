كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الملك سلمان يستقبل قادة دول مجلس التعاون الخليجي في قصر الصفا بمكة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت فضائية "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل لها، أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، يستقبل قادة دول مجلس التعاون الخليجي في قصر الصفا في مكة.

وكانت قد دعت السعودية لعقد قمة لمجلس التعاون الخليجي وقمة عربية، لمواجهة ما اعتبرته تدخلات إيرانية في شؤون دول الخليج، وذلك بعد تصاعد التوتر بين إيران والسعودية، والذي صاحبه حشود عسكرية أميركية في المنطقة، وتصعيد في لغة التهديد بين مختلف الأطراف، ويعقب القمتين العربية والخليجية قمة منظمة الدول الإسلامية.

وتستضيف مكة المكرمة القمة الإسلامية في دورتها العادية، يوم الجمعة 31 مايو، بينما دعا الملك سلمان لقمتين طارئتين (عربية وخليجية)، اليوم الخميس 30 مايو، لبحث التطورات التي تشهدها المنطقة.

وكان قد دعا الملك سلمان في 19 مايو، قادة مجلس التعاون لدول الخليج والدول العربية، من أجل عقد قمة خليجية وعربية طارئتين يوم الخميس 30 مايو، وذلك من أجل التشاور والتنسيق مع الدول الشقيقة في كل ما من شأنه تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، في ظل الاعتداءات الأخيرة على المملكة والإمارات.