مقتل وإصابة 12 شخص في 7 انفجارات قوية تهز كركوك شمالي بغداد

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، في بيان، أن الأعمال إرهابية تمت بواسطة 7 عبوات ناسفة، والقوات الأمنية تبطل مفعول عبوتين ناسفتين، في كركوك.

وأضافت الخلية، وفقاً لما ورد عن وكالة أنباء، أن هذه الاعتداءات حصلت في شارع القدس، والمحافظة، وطريق بغداد بمحافظة كركوك، ما أسفر عن وقوع جرحى من المواطنين المنتسبين، منوهة إلى مزيد من التفاصيل سيتم الإعلان عنها لاحقا.



وأفاد مصدر أمني، بمقتل وإصابة 12 شخص، في الحصيلة الأولية من التفجيرات التي تحدد حتى الآن فيما إذا كانت عبوات ناسفة أو سيارات مفخخة.

وفي وقت سابق من صباح اليوم، شهدت محافظة كركوك، التي تعتبر أغنى مدن البلاد نفطيا، شمال البلاد، تحديدا في قضاء داقوق، جنوبي المحافظة، مقتل شخص، وإصابة سبعة آخرين بجروح متفاوتة، إثر اشتباكات بينهم وعناصر من "داعش" الإرهابي.