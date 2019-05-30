كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجيش الوطني الليبي يقترب من وسط طرابلس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت مصادر ليبية اليوم الخميس، إن قوات الجيش بقيادة المشير خليفة حفتر، تواصل تقدمها في محاور عين زارة ووادي الربيع وطريق المطار جنوبي العاصمة طرابلس، على بعد بضعة كيلومترات من مركز المدينة.

وأفادت مصادر إعلامية مطلعة، أن مختلف محاور وجبهات القتال في ضواحي العاصمة طرابلس، تشهد اشتباكات عنيفة بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة بين قوات الجيش الليبي وقوات حكومة الوفاق مع استمرار القصف الجوي على عدد من المواقع، وفقاً لما ذكره موقع "بوابة إفريقيا" الإخبارية اليوم الخميس.

وأكد مدير المكتب الإعلامي للقيادة العامة للجيش الليبي خليفة العبيدي، أن الوحدات العسكرية حققت تقدمات جيدة وانتصارات مهمة، وأصبحت لا تبعد كثيراً عن قلب المدينة.