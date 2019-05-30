مروع.. شاحنة تدهس سائق سيارة أجرة وترديه قتيلا في طنجة

توفي شخص في حادثة سير خطيرة، وقعت، أمس الأربعاء، في طنجة، بعدما دهسته شاحنة على مستوى طريق تطوان الرئيسية.
وبحسب شهود عيان، فإن الضحية، البالغ من العمر 40 سنة، يشتغل سائق سيارة أجرة قروية من الحجم الكبير، كان يهم بفتح باب السيارة لزبونه، قبل أن تباغته شاحنة مسرعة، وتدهسه، إذ لفظ أنفاسه الأخيرة على الفور.
وحلت العناصر الأمنية في مكان الحادث، فيما تم حجز الشاحنة، وتوقيف سائقها، وإحالته إلى التحقيق لمعرفة أسباب الحادث، بينما نقلت جثة الضحية عبر سيارة إسعاف إلى مستودع الأموات دوق دي طوفيل.
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