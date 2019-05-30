بعد حملة التضامن الواسعة معها…الفنانة فاطمة الركراكي تنتقل إلى بيت جديد وممرضة خاصة تتولى رعايتها 

كشف الفنان المغربي هشام الوالي، اليوم الخميس، أن الفنانة فاطمة الركراكي، بصحة جيدة، حاليا، وغادرت المستشفى إلى بيت جديد، اكترته بفضل النقابة المغربية لمهنيي الفنون الدرامية، مراعاة لوضعها الصحي بعد التقدم في السن، وفقدان بصرها.

هشام الوالي، أحد أعضاء لجنة النقابة، صرح لـ”اليوم24″، بأن الشقة، التي اكترتها النقابة من أجل فاطمة الركراكي، تتيح دخول أشعة الشمس بشكل أفضل، بالإضافة إلى توفرها على سرير طبي، وممرضة خاصة ستشرف عليها.

وكونت النقابة المغربية لمهنيي الفنون الدرامية، لجنة من الفنانين، تشرف على الحالة الصحية للركراكي، التي تقدمت في السن، وفقدت بصرها، وأعضاؤها، هم الفنانون هشام، ورشيد الوالي، وأحمد بوعروة، ومسعود بوحسين.

وعن مبادرة حفل الوفاء، الذي يشرف عليه الفنان محمد الغاوي، قال الوالي إن اللجنة وافقت على إقامته، شرط تتبعه من أجل الحرص على المحافظة على صورة الفنانة القديرة فاطمة الركراكي.

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وكشف المتحدث ذاته أن مداخيل الحفل المذكور ستخصص لاقتناء شقة جديدة للفنانة القديرة.

وشدد الوالي على أن الصورة، التي نشرت للركراكي في المستشفى، وجعلت الجمهور يعتقد أن الجميع تخلى عنها، قد وضعت في سياق غير سياقها الحقيقي، إذ إنها التقطت أثناء إجرائها فحوصات، حيث من الطبيعي أن تنزع ملابسها.

وأشار الوالي إلى أن عددا من الفنانين كانوا يسألون باستمرار عن الفنانة فاطمة الركراكي حتى قبل أن تسلط الأضواء على حالتها، ولكن التقدم في السن ينسيها بعض الأمور، ما يفسر تصريحاتها بأن الفنانين تخلو عنها، إذ أكد إنهم كانوا يكلفونه بتقديم الدعم بالنيابة عنهم، كما يهاتفونه للحديث معها في مكالمة هاتفية، منهم مجدولين الإدريسي، ومليكة العماري، وهند السعديدي.

وغادرت الركراكي المستشفى، يوم الاثنين الماضي، على أن تعود إليه بعد عيد الفطر لإجراء فحوصات طبية، والخضوع للترويض.