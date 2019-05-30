سباليتي يرحل عن انترناسيونالي وكونتي الأقرب لخلافته

قال انترناسيونالي المنافس في دوري الدرجة الأولى الايطالي لكرة القدم يوم الخميس إنه فض الشراكة مع المدرب لوتشيانو سباليتي بعد موسمين رغم أنه قاد الفريق للتأهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

ويأتي رحيل سباليتي، رغم بقاء عامين في عقده، وسط تقارير صحفية تشير إلى أن النادي المملوك لمستثمرين من الصين سيعين في المنصب أنطونيو كونتي مدرب يوفنتوس وتشيلسي ومنتخب ايطاليا السابق.

وذكر النادي في بيان عبر تويتر ”يؤكد انترناسيونالي أن لوتشيانو سباليتي لم يعد مدربا للفريق الأول. يوجه النادي الشكر إلى سباليتي على عمله والنتائج التي حققها“.

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ولم يحصل المدرب البالغ عمره 60 عاما على أي لقب مع انترناسيونالي لكنه قاد الفريق للتأهل لدوري الأبطال بعد احتلال المركز الرابع في الدوري الايطالي خلال الموسمين. وقبل سباليتي فشل الفريق في التأهل للمسابقة القارية خلال ستة أعوام.

وبدأ انترناسيونالي الموسم بتطلعات كبيرة لإنهاء هيمنة يوفنتوس على لقب الدوري بعد أن دعم صفوفه بضم لاعب الوسط راديا ناينجولان من روما مقابل 38 مليون يورو (42.32 مليون دولار) والمهاجم لوتارو مارتينيز من راسينج مقابل 14 مليون يورو.

لكنه جمع أربع نقاط فقط من أول أربع مباريات بالدوري هذا الموسم ورغم تقديم بعض العروض المميزة، ومنها الفوز في القمة على غريمه ميلانو مرتين، لم يتحل أبدا بثبات في المستوى.