الموت يفجع رشيد رفيق

أفجع الموت الفنان الكوميدي رشيد رفيق، اليوم الخميس، بعد أن خطف منه جده، حسب ما أعلنه لجمهور.

وشارك عضو مجموعة “هيموراجي” الكوميدية،على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي ” إنستغرام”، صورة لجده و أرفقها بتعليق:” جدي في ذمة الله إنا لله وإنا إليه راجعون”.

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وتقاطرت على رشيد رفيق التعليقات التي تعبر عن آسفها لهذا المصاب الججل، متمنية الرحمة لجده والصبر والسلوان له ولعائلته.

هذا، وتسبب الموت في حزن عدد من الفنانين شهر رمضان الحالي، إذ فقد الفنان زهير بهاوي خاله، وفقد الشاب يونس صديق طفولته، كما فقدت الساحة الفنية رمزا من رمزها هو الفنان عبد الله العمراني.