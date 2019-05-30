انت الان تتابع تفاصيل خبر من داخل الحرم.. سودانيون يهتفون في وجه البرهان والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 30 مايو 2019 09:51 مساءً - تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، فيديو يظهر معتمرين سودانيين يعترضون رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان، في الحرم المكي، مرددين شعار "مدنية.. مدنية يا برهان".

واستمرت سيدة سودانية، وبجوارها سودانيون آخرون برفع أصواتهم في وجه البرهان، الذي أحاط به جنود سعوديون أثناء تأديته العمرة.

ووصل البرهان إلى مكة المكرمة، اليوم، للمشاركة في القمتين العربية والإسلامية، اللتين ستعقدان يومي الخميس والجمعة في مكة، حيث يترأس وفد بلاده.

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والبرهان يرأس المجلس العسكري الانتقالي الذي يدير السودان، بعد عزل الجيش السوداني الرئيس السابق، عمر البشير، من الرئاسة، في 11 أبريل الماضي، بعد 3 عقود من حكمه البلاد؛ على وقع احتجاجات شعبية متواصلة منذ نهاية العام الماضي.

وشكل الجيش مجلساً عسكرياً انتقالياً، وحدد مدة حكمه بعامين، وسط محاولات للتوصل إلى تفاهم مع أحزاب وقوى المعارضة بشأن إدارة المرحلة المقبلة.

ويواصل آلاف السودانيين الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة بالخرطوم، للمطالبة بتسليم السلطة لحكومة انتقالية مدنية، متهمين المجلس العسكري الذي يقوده البرهان بالانقلاب على مطالبهم.