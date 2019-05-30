وقال السكرتير الشخصي للقائد العام للقوات المسلحة، الفريق الركن محمد حميد البياتي، في حديث لـ الخليج 365، إن "الجهد الفني الاختصاصي من قيادة عمليات بغداد وامانة بغداد تمكنت من رفع جميع الكتل في شارع ابو نؤاس بين الجسر المعلق والكرادة داخل".
واضاف البياتي، أن "منطقة الكرادة شارع ابو نؤاس اصبحتا خاليتين من الكتل الكونكريتية".
يشار الى ان القوات الامنية وامانة بغداد تعلن بين فترة واخرى عن رفع مجموعة من الكتل الكونكريتية في مناطق متفرقة من بغداد.
واضاف البياتي، أن "منطقة الكرادة شارع ابو نؤاس اصبحتا خاليتين من الكتل الكونكريتية".
يشار الى ان القوات الامنية وامانة بغداد تعلن بين فترة واخرى عن رفع مجموعة من الكتل الكونكريتية في مناطق متفرقة من بغداد.
كانت هذه تفاصيل خبر مكتب عبد المهدي يعلن رفع جميع الحواجز الكونكريتية من شارع ابو نؤاس والكرادة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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