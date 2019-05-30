مكتب عبد المهدي يعلن رفع جميع الحواجز الكونكريتية من شارع ابو نؤاس والكرادة

وقال السكرتير الشخصي للقائد العام للقوات المسلحة، الفريق الركن محمد حميد البياتي، في حديث لـ الخليج 365، إن "الجهد الفني الاختصاصي من قيادة عمليات بغداد وامانة بغداد تمكنت من رفع جميع الكتل في شارع ابو نؤاس بين الجسر المعلق والكرادة داخل".واضاف البياتي، أن "منطقة الكرادة شارع ابو نؤاس اصبحتا خاليتين من الكتل الكونكريتية".

يشار الى ان القوات الامنية وامانة بغداد تعلن بين فترة واخرى عن رفع مجموعة من الكتل الكونكريتية في مناطق متفرقة من بغداد.

