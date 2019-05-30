قرقاش: السعودية والإمارات تقدمان جهدا سياسيا وانضباطا "أكثر نضجا"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وصف الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، الجهد السياسي المنظم للسعودية والانضباط الذي تمارسه الإمارات بأنها "مقاربة أكثر نضجا" من إطلاق التصريحات المكثرة.

وأشار قرقاش إلى أن الحكمة ضرورية في هذه الظروف الإقليمية الدقيقة، حيث تظهر الرياض وأبوظبي في هذا التوقيت أكثر تنظيما وانضباطا بعيدا عن تصريحات الشيء ونقيضه.

وفي تغريدة له عبر تويتر، قال قرقاش: "من منطلق أن الحكمة ضرورية في هذه الظروف الإقليمية الدقيقة لا يسعني إلا أن أنوه بالجهد السياسي المنظم للرياض والانضباط الذي تمارسه الإمارات، هي المقاربة والتوجه الأكثر نضجا بدلا من إطلاق التصريحات المكثرة والتي تقول الشيء ونقيضه".

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