تصنيف «إرهاق العمل» كمرض.. ما مظاهره؟

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في تطور لتصنيف الأمراض الدولي أعلنت منظمة الصحة العالمية أن إدمان العمل وألعاب الفيديو جيم أمراضا.. فيما خرجت حالات أخرى مثل التحول الجنسي من التصنيف

صنفت منظمة الصحة العالمية، لأول مرة، "الإرهاق المهني" أو "الإعياء المهني" ضمن قائمة التصنيف الدولي للأمراض والمشاكل الصحية، والذي يستخدم على نطاق واسع كمعيار للتشخيص من قبل خبراء الصحة وشركات التأمين الصحي، وتم اتخاذ القرار بتصيف "إرهاق العمل" كمرض خلال الجمعية العالمية للصحة في جنيف، والتي تختتم أعمالها اليوم الثلاثاء، واصفة القرار بأنه قد يساعد في إرجاء عقود من النقاش بين الخبراء حول كيفية تحديد الإرهاق المهني، وما إذا كان ينبغي اعتباره حالة طبية.

ما هي مظاهر الإرهاق المهني؟في آخر تحديث لبيانات الأمراض والاصابات في جميع أنحاء العالم، تعرف منظمة الصحة العالمية الإرهاق بأنه "متلازمة يتم تصورها على أنها ناتجة عن الإجهاد المزمن في مكان العمل ولم تتم إدارتها بنجاح". ويبدو أن المتلازمة تتميز بـ3 أبعاد وهي: مشاعر استنزاف الطاقة أو استنفادها، تجاوز المسافة

ما هي مظاهر الإرهاق المهني؟ في آخر تحديث لبيانات الأمراض والاصابات في جميع أنحاء العالم، تعرف منظمة الصحة العالمية الإرهاق بأنه "متلازمة يتم تصورها على أنها ناتجة عن الإجهاد المزمن في مكان العمل ولم تتم إدارتها بنجاح". ويبدو أن المتلازمة تتميز بـ3 أبعاد وهي: مشاعر استنزاف الطاقة أو استنفادها، تجاوز المسافة العقلية عن الوظيفة أو وجود مشاعر السلبية أو السخرية المتعلقة بعمل الشخص، تقليل الفعالية المهنية، وذلك بحسب ما ذكره موقع "يورو نيوز" بالعربية. اقرأ أيضا| احذري: معاناتك من الاكتئاب تجعلك أكثر عرضة للإصابات في العمل ويعتبر التصنيف أن الإرهاق أو الإعياء المهني يشير تحديدا إلى ظواهر في السياق المهني ولا ينبغي تطبيقه لوصف التجارب في مجالات أخرى من الحياة، وتم تحديث وصياغة قائمة التصنيف الدولي للأمراض، والتي يطلق عليها الإصدار الحادي عشر، العام الماضي، على خلفية توصيات من خبراء الصحة في جميع أنحاء العالم، وقد تمت الموافقة عليها، يوم السبت الماضي، وأكد المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية طارق جاساريفيتش، للصحفيين، أنها المرة الأولى التي يتم فيها إدخال الإرهاق المهني إلى تصنيف الأمراض. ويحتوي الإصدار الحادي عشر من التصنيف الدولي للأمراض، والذي سيدخل حيز التنفيذ في يناير 2022 على العديد من الإضافات الأخرى، بما في ذلك تصنيف "السلوك الجنسي القهري" كاضطراب عقلي، على الرغم من أنه لا يصل إلى حد تفريغ الحالة مع السلوكيات التي تسبب الإدمان. Advertisements اقرأ أيضا| دراسة: العمل لساعات طويلة يسبب الأمراض إدمان العمل إدمان العمل هناك فرق بين قضاء ساعات طويلة في العمل، وبين وجود دافع للعمل لا تمكن السيطرة عليه، فما هو الحد الفاصل بينهما؟ الجميع يحب العامل الجاد، وفي الواقع، يعتبر العديد من الناس قضاء ساعات طويلة في العمل، وكسب أموال كثيرة، دليلا على النجاح، وينظر إلى صفة المدمن على العمل في كثير من الأحيان على أنها وسام شرف، وذلك بحسب ما ذكره موقع "بي بي سي" بالعربية. لكن بالنسبة للبعض، فإن الحاجة إلى العمل التي تبلغ حد الهوس تأتي على حساب كل شيء آخر، ويمكن للصحة، والعلاقات العائلية، وحتى نوعية العمل أن تتأثر بذلك كثيرا، فالهوس بالعمل يكلف ثمنا باهظا. اقرأ أيضا| هذه السلوكيات تجعلك في أفضل حالاتك الصحية أثناء العمل وعلى أي حال، يدفع ذلك الهوس بالناس إلى طلب مساعدة المعالجين منذ سنوات، إذ يمكن أن يصل ذلك الهوس بالعمل إلى حد مميت، وتوصلت دراسة للحكومة اليابانية إلى أن خمس القوة العاملة اليابانية تواجه مخاطر الموت من الإرهاق في العمل. الإدمان على ألعاب الفيديو الإدمان على ألعاب الفيديو ويضع التصنيف، إدمان ألعاب الفيديو والألعاب الرقمية كاضطراب في الصحة العقلية، ويضعها إلى جانب المقامرة والمخدرات كالكوكايين. ومن أجل الاعتراف بالإفراط في استخدام أجهزة الكمبيوتر وألعاب الفيديو كمرض، يجب أن تلاحظ على المريض علامات الاضطرابات التي تؤثر بدورها سلبا في حياة الأسرة والمجتمع والتعليم ومجالات الحياة الأخرى. اقرأ أيضا| وفاة طبيبة بعد 18 ساعة عمل في خدمة مرضاها وفي نفس الوقت أزال التصنيف، التحول الجنسي من قائمة الاضطرابات العقلية، إذ أدرجه في الفصل الخاص بالحالات المتعلقة بالصحة الجنسية.

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