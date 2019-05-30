عاجل .. روسيا ترفض بيع صواريخ “إس 400 ” لإيران

جدة - عمرو شويل الخليج 365-متابعات

رفضت روسيا طلبا من إيران لشراء أنظمة الدفاع الصاروخي “إس400-” بحجة أن ذلك قد يؤجج مزيدا من التوتر في الشرق الأوسط، وفقا لمصدرين مطلعين لوكالة الأنباء الألمانية، بينهما مسؤول روسي بارز.

ورفض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الطلب، حسبما صرح المصدران شريطة عدم الكشف عن هويتهما.

و كان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف زار موسكو في السابع من مايو، حسبما ذكرت وكالة أنباء بلومبرج.

ولم ترد وزارة الخارجية الروسية على طلب من وكالة بلومبرج للتعليق.

تجدر الإشارة إلى أن مبيعات أنظمة الصواريخ أمر مثير للجدل في الشرق

الأوسط. وتجازف تركيا، وهي عضو في حلف شمال الأطلسي (ناتو) وحليف

للولايات المتحدة، بالتعرض لإجراءات عقابية من جانب إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لموافقتها على شراء صواريخ إس.400-

وتمتعت روسيا وإيران بعلاقات سياسية وعسكرية وثيقة خلال السنوات الأخيرة، رغم وجود دلائل على أن موسكو تسعى إلى الحد تدريجيا من التواجد العسكري لإيران في الشرق الأوسط، حيث تسعى للمحافظة على علاقاتها مع القوى الإقليمية الأخرى مثل السعودية .