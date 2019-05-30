شكرا لقرائتكم خبر عن قائد عسكري يمني: معركة كسر حصار تعز مستمرة.. والمليشيا تلفظ أنفاسها والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (عدن)أكد قائد محور تعز اليمنية، اللواء الركن سمير الصبري، اليوم (الخميس)، استمرار معركة كسر الحصار عن المدينة وسط تراجع مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.
وأوضح الصبري، وفق ما أوردته وكالة الأنباء اليمنية، خلال تفقده الخطوط الأمامية للجبهة الشمالية، أن المعركة تهدف إلى كسر الحصار عن المحافظة، وأن الجيش يتقدم بخطى ثابتة".
وأضاف أن الجيش أحرز تقدماً ميدانياً وحرر مواقع مهمة ومطلة وحاكمة في الجزء الشمالي الغربي للمدينة، مثمناً صمود وبسالة عناصر قواته في مواجهة المليشيا الانقلابية التي باتت تلفظ أنفاسها الأخيرة.
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