«مش عاوز أشوف كلب ضال في الشارع».. محافظ المنوفية يطلق حملة إبادة

مصراوي
أصدر اللواء سعيد عباس، محافظ المنوفية، اليوم الخميس، تعليمات مشددة لرؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بنطاق المحافظة، بالتعاون والتنسيق مع مديرية الطب البيطرى ومديرية الأمن، وذلك لتوجيه حملة إبادة لجميع الكلاب الضالة للقضاء على هذه الظاهرة وتحقيق الأمن والحماية للمواطنين والحفاظ على سلامتهم.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده محافظ المنوفية بحضور الدكتور أيمن مختار، سكرتير عام المحافظة، ومديري مديريات الزراعة والطب البيطري، والدكتورة رشا خضر، وكيل مديرية الصحة، واللواء عماد وسيلي، نائب مدير أمن المنوفية،...
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