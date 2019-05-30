شهيب: أدعو أساتذة االلبنانية لأخذ القرار الحامي للعام الجامعي مع تقديري لحقهم بالاضراب

أشار وزير التربية والتعليم العالي أكرم شهيّب، في بيان، إلى أنه "منذ اليوم الأول لإعلان إضراب أساتذة الجامعة اللبنانية، وخلال لقاءاتي المتتالية مع مجلس الجامعة والهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة ومجالس الطلاب، أكّدت وقوفي إلى جانب المطلب المحقّ المتعلّق بإضافة خمس سنوات عند احتساب المعاش التقاعدي للأساتذة الجامعيين".
وأوضح شهيّب أنه "وإذ أؤكد اليوم انحيازي لهذا المطلب والعمل مع الكتل النيابية كافة من أجل تحقيقه لتوفير الطمأنينة اللازمة للأساتذة الجامعيين الذين أحرص على كرامتهم وموقعهم الأكاديمي، أدعو الأساتذة، مع تقديري لحقهم المشروع بالاضراب، لأخذ القرار الذي يحمي العام الجامعي ويؤمن مصالح الطلاب"، لافتًا إلى أنه "لا بد من الاشارة إلى أن كتلة اللقاء الديموقراطي التي انتمي إليها ستتبنّى هذا المطلب أثناء مناقشته في المجلس النيابي، وأشدّد على أنه رغم عدم المس بالرواتب في مشروع الميزانية التي أخذت مسارها الطبيعي إلى المجلس النيابي، فإننا سوف نقف بشدّة ضد أي محاولة لإثارة هذا الموضوع".
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