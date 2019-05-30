هيئة الاساتذة الجامعيين في المردة:العام الدراسي باكمله بات في خطر

أعلنت هيئة الاساتذة الجامعيين في ​تيار المردة​ في بيان انه "نظراً لما آلت اليه الامور في ​الجامعة اللبنانية​ بعد اعلان رابطة الاساتذة في الجامعة اللبنانية الاضراب المفتوح مطالبين بالحفاظ على حقوقهم المكتسبة، وبعد مرور ثلاثة اسابيع على الاضراب المستمر، تعبر الهيئة عن قلقها من خطورة الوضع بحيث ان ​العام الدراسي​ باكمله بات في خطر، ومصير 81 الف طالب في مهب الريح".

ودعت جميع الاحزاب الممثلين في المكاتب التربوية الى "التلاقي لوضع حلول وخريطة طريق للخروج من هذا المأزق بالتنسيق والحوار البناء مع ​رابطة الاساتذة المتفرغين​ في الجامعة اللبنانية".

وأكدت على احقية مطالب الرابطة وخاصة ان الاساتذة لم يتم لحظهم بالاساس في ​سلسلة الرتب والرواتب​ الاخيرة، ودعت السلطة ال​سياسة​ لايجاد الحلول والانفتاح على جميع الاطراف المعنية لاعادة ​الطلاب​ الى مقاعد الدراسة لما في ذلك من مصلحة وطنية، فالمشكلات لا تحل بالقوة ويجب ان نعمل معا للوصول الى حل لائق وبناء خاصة ان التقشف في موازنة الجامعة يصيب اصحاب الدخل المحدود ويضرب اسس العمل الأكاديمي فيها دون مردود مادي وفير على خزينة الدولة".