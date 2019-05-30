روسية تتولى أمانة الأمم المتحدة في جنيف

ذكرت وكالة "تاس" الروسية أن "المواطنة الروسية تاتيانا فالوفايا ستتولى رئاسة مقر ​الأمم المتحدة​ بجنيف السويسرية، بموجب قرار اتخذه الأمين العام للأمم المتحدة ​أنطونيو غوتيريس​". وفي موجز صحفي، أعلن نائب الناطق باسم الأمين العام للمنظمة ​فرحان حق​ أن غوتيريس "عيّن تاتيانا فالوفايا أمينة عامة جديدة لمقر الأمم التحدة في جنيف". وذكر فرحان حق أن "فالوفايا التي ستخلف في هذا المنصب الدنماركي ميخائيل ميللر، وهي تملك خبرة وافية في مجالات الصحافة والدبلوماسية والخدمات العامة". وتتولى فالوفايا حاليًا وزارة التكامل والاقتصاد الكلي في اللجنة الاقتصادية الأوروآسيوية.

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