اعتصام لمتطوعي الدفاع المدني في عكار للمطالبة بإقرار مشروع تثبيتهم

نفذ متطوعو الدفاع المدني في كافة المراكز في محافظة عكار، اعتصاما في حديقة بلدة منيارة حتى إقرار مشروع التثبيت، معلنين "توقفهم عن تلبية أي نداء لإطفاء الحرائق أو أي مهمة تطلب منهم، إحتجاجا على المماطلة في تثبيتهم، وتضامنا مع زملائهم المتطوعين المعتصمين في ساحتي الشهداء ورياض الصلح في بيروت.
وشارك في الاعتصام رئيس إتحاد بلديات الشفت انطون عبود، رئيس إتحاد بلديات وسط وساحل القيطع أحمد المير، مختار بلدة السويسة علي المزوق، وعدد من الفاعليات العكارية".
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