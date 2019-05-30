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اعتصام لمتطوعي الدفاع المدني في عكار للمطالبة بإقرار مشروع تثبيتهم

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نفذ ​متطوعو الدفاع المدني​ في كافة المراكز في محافظة عكار، اعتصاما في ​حديقة​ ​بلدة منيارة​ حتى إقرار مشروع التثبيت، معلنين "توقفهم عن تلبية أي نداء لإطفاء ​الحرائق​ أو أي مهمة تطلب منهم، إحتجاجا على المماطلة في تثبيتهم، وتضامنا مع زملائهم المتطوعين المعتصمين في ساحتي الشهداء و​رياض الصلح​ في ​بيروت​.

وشارك في الاعتصام رئيس إتحاد بلديات الشفت انطون عبود، رئيس إتحاد بلديات وسط وساحل القيطع أحمد المير، مختار بلدة السويسة علي المزوق، وعدد من الفاعليات العكارية".

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