الجيش: توقيف أحد أبرز مروجي المخدرات في منطقة جبل لبنان

أفادت قيادة الجيش بأن دورية من ​مديرية المخابرات​ أوقفت في أحد فنادق ​كسروان​ السوري أحمد شلوح الملقب بـ "احمد النوري" وبرفقته الفلسطينية وداد دودار، وهو يعتبر من أبرز مروجي ​المخدرات​ في منطقة جبل لبنان ومن أهم مساعدي تاجر المخدرات علي منذر زعيتر الملقب "أبو سلة".بوشر التحقيق مع الموقوفين باشراف ​القضاء​ المختص.

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