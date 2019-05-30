النشرة: اخماد ثلاثة حرائق اندلعت في صيدا

افاد مراسل "​النشرة​" ان عناصر سرية اطفاء صيدا اخمدوا ثلاثة حرائق اندلعت في صيدا، الاول هشير مقابل شركة "الفا" على الاوتوستراد الشرقي للمدينة والثاني قرب مدرسة السيدة عائشة ام المؤمنين والثالث ملاصق القلعة البرية عند محلة البوابة الفوقا.

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