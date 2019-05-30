أفاد مراسل "النشرة" في صيدا بأن المواطن محمد قاسم قاروط إدعى لدى النيابة العامة الاستئنافية في الجنوب حول هروب العاملة المنزلية لديه وتدعى Habiba Seid Emane وهي اثيوبية الجنسية من مواليد 1990.
وفي التفاصيل، وأثناء غياب العائلة عن المنزل الكائن في مبنى ليلى ديب في منطقة الفوار شرق مدينة صيدا اقدمت العاملة الاثيوبية لديهم على سرقة مبلغ من المال قدر بحوالي 3000 دولار ومصاغ من الذهب وفرت الى جهة مجهولة.
وعند عودة العائلة الى المنزل اكتشفوا هروب العاملة وقيامها بالسرقة فأبلغوا القوى الامنية التي باشرت تحقيقاتها لتوقيفها.
كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: مواطن يدعي لدى النيابة العامة بأن مخدومته سرقته وهربت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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