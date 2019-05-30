النشرة: مواطن يدعي لدى النيابة العامة بأن مخدومته سرقته وهربت

أفاد مراسل "النشرة" في صيدا بأن المواطن ​محمد قاسم​ قاروط إدعى لدى ​النيابة العامة​ الاستئنافية في ​الجنوب​ حول هروب العاملة المنزلية لديه وتدعى Habiba Seid Emane وهي اثيوبية الجنسية من مواليد 1990.

وفي التفاصيل، وأثناء غياب العائلة عن المنزل الكائن في مبنى ليلى ديب في منطقة الفوار شرق ​مدينة صيدا​ اقدمت العاملة الاثيوبية لديهم على سرقة مبلغ من المال قدر بحوالي 3000 ​دولار​ ومصاغ من ​الذهب​ وفرت الى جهة مجهولة.

وعند عودة العائلة الى المنزل اكتشفوا هروب العاملة وقيامها بالسرقة فأبلغوا ​القوى الامنية​ التي باشرت تحقيقاتها لتوقيفها.