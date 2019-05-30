أفادت مصلحة الارصاد الجوية في الطيران المدني بأن الحوض الشرقي للمتوسط لا يزال تحت تأثير كتل هوائية حارة و جافة نسبياً حتى صباح يوم السّبت حيث تنحسر تدريجياً.
وتوقعت ان يكون طقس الغد قليل الغيوم الى غائم جزئياً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة والتي تبقى فوق معدلاتها الموسميّة، يتحول بعد الظهر الى غائم بسحب مرتفعة.
كما توقعت ان يكون طقس السبت قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع انخفاض بدرجات الحرارة والتي تعود ضمن معدلاتها الموسمية كما ترتفع نسبة الرطوبة ويتكون الضباب على المرتفعات اعتباراً من بعد الظهر وتنشط الرياح أحياناً.
أما الأحد فيكون قليل الغيوم إلى غائم جزئيّاً مع بقاء درجات الحرارة على حالها ضمن معدلاتها الموسمية خاصة على الساحل ، يتكون الضباب على المرتفعات صباحاً . تعود درجات الحرارة للارتفاع بشكل محدود على المرتفعات و في الداخل ،ابتداءً من بعد الظهر .
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