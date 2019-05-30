مراد: اقتراح بري بموضوع قانون جديد للانتخابات النيابية حلمنا منذ 1943

أكّد النائب ​عبد الرحيم مراد​، حول الاقتراح الذي صدر عن رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ وتبنته ​كتلة التنمية والتحرير​ بموضوع قانون جديد للانتخابات النيابية، أن "هذا حلمنا القديم منذ عام 1943"، مشيرًا إلى أن "القوانين التي جاءت بعد عام 1943 كانت كلها قوانين لا تمثل الرأي العام ال​لبنان​ي".

ولفت مراد، في حديث تلفزيوني، إلى أن "اقتراح برّي يجعل لبنان دائرة انتخابية واحدة وليس 15 دائرة كما هو اليوم في القانون الحالي، بالاضافة إلى تخصيص كوتا نسائية بـ20 مقعدًا في ​المجلس النيابي​، إلى جانب خفض سن الاقتراع إلى 18 سنة"، مشددًا على أن "هذا القانون يشكل الحل الجذري للمشاكل التي نواجهها".

ورأى أن "برّي فعل حسنًا في اقتراح قانون للانتخابات النيابية المقبلة عام 2022 بدلًا من الانتظار الى شهرين قبلها ونقاش القانون"، موضحًا "أننا كلقاء تشاوري سنجهز ملاحظاتنا على الاقتراح ونقدمها للجنة المعنية ونتمنى أن ننجح بالوصول الى حل نهائي من خلال اقرار هذا القانون".