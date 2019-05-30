شدّدت وزيرة الداخلية والبلديات ​ريا الحسن​، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "​المخدرات​ آفة تقتل شبابنا، وسنعمل مع الجميع لمكافحتها مهما استلزم ذلك من جهود شاقة".

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كانت هذه تفاصيل خبر الحسن: المخدرات آفة تقتل شبابنا وسنعمل لمكافحتها مهما استلزم ذلك من جهود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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