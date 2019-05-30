بو صعب: لا عفو عن من قتل عسكريين

أكد وزير الدفاع الوطني ​الياس بو صعب​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي ان :"لا عفو عن من قتل عسكريين ، لا عفو عن من فجر سيارات بمدنيين، ​الشعب اللبناني​ ما بيقبل منا أنو نعمل عنو عفو ، بدن يتحاكموا أولاً".

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