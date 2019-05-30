ترامب متفائل بشأن احتمال التوصل إلى تسوية للنزاع التجاري مع الصين

أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عن قدر من التفاؤل بشأن "احتمال التوصّل إلى تسوية للنزاع التجاري مع الصين".
ولفت في تصريح صحافي، إلى "أنّني أعتقد أنّنا نقوم بعمل جيّد جدًّا مع الصين"، مبيّنًا أنّ "الصين حريصة جدًّا على التوصّل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة الأميركية، لأنّ حرب الرسوم الجمركية ذات أثر مدمّر عليها".
ورأى ترامب أنّ "الاقتصاد الصيني يتباطأ"، منوّهًا إلى أنّ "ثمة شركات تهرب من الصين تجنّبًا للرسوم الجمركية"، وستتمركز في فيتنام أو في دول آسيوية أخرى.
وتأتي تصريحات ترامب في وقت سترفع بكين الرسوم الجمركية على أكثر من 60 مليار دولار من السلع الأميركية، بدءًا من الأول من شهر حزيران المقبل، ردًّا على إجراءات اتّخذتها واشنطن في 10 أيار الحالي.
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