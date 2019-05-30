رئيس تحالف "الإصلاح والإعمار" العراقي حذّر من المخططات لتغيير تركيبة القدس

حذّر رئيس تحالف "الإصلاح والإعمار" العراقي، عمار الحكيم، من "المخطّطات الهادفة إلى تغيير تركيبة مدينة القدس ديموغرافيًّا، فضلًا عن التوسّع الإستيطاني".
ودعا في بيان، المنظمات الدولية وفي مقدّمتها ''اليونيسكو'' إلى "تحمّل مسؤوليّاتها إزاء ما يحصل في القدس"، لافتًا إلى أنّ "ذكرى إحياء يوم القدس العالمي، الّذي يصادف الجمعة الأخيرة من شهر رمضان، مناسبة مهمّة لتوحيد مختلف مذاهب الدين الإسلامي الحنيف، وباقي أبناء الديانات السماوية في موقف موحّد، يرمي إلى رفض سرقة أو احتكار أولى القبلتين، ومصادرة حقّ المطالبة بها عبر منهج الأمر الواقع".
وثمّن الحكيم "حرص الشعوب الإسلامية والحرّة للمشاركة في هذه التظاهرة المليونيّة السنويّة العظيمة".
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