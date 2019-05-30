ملك البحرين: قمم مكة ستكون منطلقا لمرحلة جديدة من التعاون والتكامل العربي والإسلامي

أعرب ملك ​البحرين​ ​حمد بن عيسى آل خليفة​، عن عميق شكره لملك ​السعودية​ ​سلمان بن عبدالعزيز آل سعود​، على "دعوته لمشاركة الملوك والرؤساء وقادة ​الدول العربية​ والإسلامية، في ​شهر رمضان​ الكريم، في القمتين الطارئتين لقادة ​دول مجلس التعاون​ ل​دول الخليج​ العربية والدول العربية، وفي الدورة الرابعة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي التّي تحتضنها جميعًا هذه البقعة المباركة".

وأكّد تصريح صحافي، أنّ "انعقاد هذه القمم يعكس بجلاء شديد القيادة الحكيمة والجهود المضنية والمبادرات المتواصلة للملك سلمان والدور الرائد للسعودية في حماية الأمن القومي وتطوير العمل الجماعي العربي، وفي قيادة العمل الإسلامي المشترك وإرادتها الصلبة وإسهاماتها الكبيرة لتحقيق غايتنا وهدفنا المنشود في تقوية الصف العربي والإسلامي ووحدته، وليكون قادرًا على التعاطي مع القضايا كافّة، وفاعلًا في التصدّي للتحديات الراهنة الّتي تمسّ أمن دولنا واستقرارها".

وشدّد ملك البحرين على أنّه "لا يخالجنا أدنى شك بأنّ هذه القمم وفي ظلّ رعاية الملك سلمان، ستكون منطلقًا جديدًا ومرتكزًا قويًّا لمرحلة جديدة من التعاون والتضامن والتكامل على الصعيدين العربي والإسلامي، بما يلبّي طموحات شعوبنا في المزيد من التنمية والرخاء، ويتوافق مع ما تمتلكه دولنا من مقوّمات هائلة وموارد ضخمة قادرة بأن تجعلها في مقدّمة الصفوف وأكثر الدول تقدّمًا".