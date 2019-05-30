البنتاغون يدرج روسيا في قائمة الدول التي تحظر خدماتها في"الإطلاق الفضائي"

ذكرت وكالة "تاس" الروسية أن "​وزارة الدفاع الأميركية​ أدرجت ​روسيا​ في قائمة الدول التي يمنع استخدام خدماتها لدى إطلاق أقمار صناعية تجارية إلى ​الفضاء​ اعتبارًا من 31 كانون الأول 2022".

ونشرت وحدة في ​البنتاغون​ مسؤولة عن مشتريات وزارة الدفاع، على موقع خاص بوثائق ​الحكومة الأميركية​، أن روسيا أدرجت في القائمة التي تضم أيضًا الصين وكوريا الشمالية وإيران والسودان وسوريا.

يذكر أن في العام 2018، نقلت روسيا إلى مداراتها عددًا من أقمار Lemur-2 الصناعية المخصصة لضمان الملاحة البحرية وأداء الأرصاد الجوية. وقبل عام من ذلك، نقل صاروخ "بروتون-إم" الروسي قمر الاتصال الأميركي Echostar-21 إلى مداره في الفضاء.

كما تستخدم صواريخ "سويوز" الروسية أيضًا لنقل رواد الفضاء الأميركيين إلى المحطة الفضائية الدولية.