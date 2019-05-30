ذكرت وكالة "تاس" الروسية أن "وزارة الدفاع الأميركية أدرجت روسيا في قائمة الدول التي يمنع استخدام خدماتها لدى إطلاق أقمار صناعية تجارية إلى الفضاء اعتبارًا من 31 كانون الأول 2022".
ونشرت وحدة في البنتاغون مسؤولة عن مشتريات وزارة الدفاع، على موقع خاص بوثائق الحكومة الأميركية، أن روسيا أدرجت في القائمة التي تضم أيضًا الصين وكوريا الشمالية وإيران والسودان وسوريا.
يذكر أن في العام 2018، نقلت روسيا إلى مداراتها عددًا من أقمار Lemur-2 الصناعية المخصصة لضمان الملاحة البحرية وأداء الأرصاد الجوية. وقبل عام من ذلك، نقل صاروخ "بروتون-إم" الروسي قمر الاتصال الأميركي Echostar-21 إلى مداره في الفضاء.
كما تستخدم صواريخ "سويوز" الروسية أيضًا لنقل رواد الفضاء الأميركيين إلى المحطة الفضائية الدولية.
كانت هذه تفاصيل خبر البنتاغون يدرج روسيا في قائمة الدول التي تحظر خدماتها في"الإطلاق الفضائي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.