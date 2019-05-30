غوتيريس: إذا كنا نريد منع حرب باردة جديدة فسنحتاج قطعا إلى أوروبا موحدة

شدّد الأمين العام للأمم المتحدة ​أنطونيو غوتيريس​، على أنّنا إذا كنّا نريد منع حرب باردة جديدة، مشابهة للمواجهة السابقة بين المعسكرَين الأميركي والسوفياتي، وأردنا تثبيت نظام متعدد الجهات، فسنحتاج قطعًا ل​أوروبا​ موحّدة".

ولفت في كلمة له في اكس لاشابيل حيث تمّ منحه "جائزة شارلمان"، تقديرًا لإحيائه التعاون المتعدّد الجهات وتوطيده في العالم، إلى أنّ "بصفتي أمينًا عامًّا للأمم المتحدة، لم أشعر يومًا بالحاجة إلى أوروبا موحّدة وقوية بشكل أوضح من الوقت الحالي".

وركّز على أنّه "آن أوان لإعادة بناء الثقة بين الشعب والمؤسسات السياسيّة في أوروبا.

وبات غوتيريس الفائز الـ61 بجائزة شارلمان الدولية الّتي تُمنح منذ عام 1950 لشخصيّات ومؤسّسات ساهمت بشكل ملحوظ في الفكرة الوحدوية الأوروبية.