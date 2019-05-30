سلاح الطيران التكتيكي الروسي تسلّم مقاتلة "الغراب الخارق"

أعلن ناطق باسم المنطقة العسكرية الجنوبية للجيش الروسي، أنّ "سلاح الطيران التكتيكي في الجيش الرابع للقوات الجوية والفضائية الروسية تسلّم مقاتلة "سو-25 إس إم 3" المعروفة بـ"الغراب الخارق".
وبيّن أنّ "الطائرة الجديدة وصلت جوًّا من المصنع في إقليم ستافروبول، بعد أن قطعت مسافة 800 كيلومتر"، موضحًا أنّ "وحدات الجيش الخامس كانت قد تسلّمت في وقت سابق 3 طائرات من هذا النوع".
وبوصول الطائرة الجديدة، تشكّل سرب كامل لمقاتلات "سو-25 إس إم 3" المطورة.
يُذكر أنّ "سو-25 إس إم 3" هي نسخة مطوّرة لمقاتلة "سو-25" (الغراب) السوفايتية الصنع الّتي قامت بأوّل رحلة جويّة لها عام 1975. وبمقدور"الغراب الخارق" إطلاق الصواريخ وإسقاط القنابل وهو بعيد عن مواقع العدو وحتى من فوق السحب.
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