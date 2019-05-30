سلاح الطيران التكتيكي الروسي تسلّم مقاتلة "الغراب الخارق"

أعلن ناطق باسم المنطقة العسكرية الجنوبية للجيش الروسي، أنّ "سلاح الطيران التكتيكي في الجيش الرابع للقوات الجوية والفضائية الروسية تسلّم مقاتلة "سو-25 إس إم 3" المعروفة بـ"الغراب الخارق".

وبيّن أنّ "الطائرة ​الجديدة​ وصلت جوًّا من ​المصنع​ في إقليم ستافروبول، بعد أن قطعت مسافة 800 كيلومتر"، موضحًا أنّ "وحدات الجيش الخامس كانت قد تسلّمت في وقت سابق 3 طائرات من هذا النوع".

وبوصول الطائرة الجديدة، تشكّل سرب كامل لمقاتلات "سو-25 إس إم 3" المطورة.

يُذكر أنّ "سو-25 إس إم 3" هي نسخة مطوّرة لمقاتلة "سو-25" (الغراب) السوفايتية الصنع الّتي قامت بأوّل رحلة جويّة لها عام 1975. وبمقدور"الغراب الخارق" إطلاق ​الصواريخ​ وإسقاط القنابل وهو بعيد عن مواقع العدو وحتى من فوق السحب.