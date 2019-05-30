تعيين الروسية تاتيانا فالوفايا مديرة لمكتب الأمم المتحدة في جنيف

أعلن نائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ​فرحان حق​، "تعيين الدبلوماسية الروسية تاتيانا فالوفايا، مديرة لمكتب ​الأمم المتحدة​ في جنيف".

وأوضح أنّ "لدى فالوفايا أكثر من 35 عامًا من الخبرة الواسعة في الصحافة والدبلوماسيّة والخدمة الحكوميّة".

وهي حاليًا عضو هيئة قياديّة ووزيرة توجّهات التكامل الرئيسيّة والاقتصاد الكلّي في اللجنة الاقتصادية الأوراسية، الّتي تتابع تنفيذ القرارات والاتفاقات ضمن الاتحاد الاقتصادي الأوراسي.

وبدأت فالوفايا حياتها المهنية في ​الحكومة الروسية​ في عام 1989 وشغلت العديد من المناصب، بما في ذلك منصب السكرتير الثالث والثاني للبعثة الدائمة ل​روسيا​ لدى ​الاتحاد الأوروبي​ في ​بروكسل​ (1989- 1994) ، ونائبة مدير، من ثمّ مديرة قسم التعاون الدولي في روسيا، في سنوات (1999- 2012). وقبل انضمامها إلى الحكومة الروسية، عملت كصحفية في "الجريدة الاقتصادية" في ​موسكو​ (1983- 1989).