السنوار: لا يلومنا أحد على شكرنا لايران عندما تخلت عنا امتنا

أعرب رئيس ​حركة حماس​ في ​قطاع غزة​ يحيي السنوار عن شكره "للدعم الواسع الذي تقدمه الجمهورية الاسلامية الايرانية للشعب ال​فلسطين​ي"، مؤكدًا أن " لا يلومنا أحد على شكرنا ل​إيران​ عندما تخلت عنا أمتنا".

ولفت السنوار، في المؤتمر الدولي لدعم الانتفاضة الفلسطينية في غزة، إلى "أننا اليوم نقف موقفًا خاصًا مع اشتداد الهجمة ومؤامرات تصفية ​القضية الفلسطينية​ عبر دمج اسرائيل في المنطقة"، مشددًا على أن "هذا الصراع لن ينتهي إلا بزوال الاحتلال عن كل أراضينا المحتلة ونصلي في القدس المحرر"، مضيفًا "أننا قاتلنا العدو بالحجارة يوم لم نملك إلا الحجارة ونقاتل العدو بأمعائنا الخاوية حينما لا نتملك إلا أمعاءنا الخالي".

وركّز على أن "إيران زودتنا بصواريخ غراد فتفاجأ العالم بمقاومتنا عندما قصفقنا بئر السبع لأول مرة"، منوهًا بأنه "تخلت عنا أمتنا في اللحظات الحرجة ودعمتنا ايران"، ذاكرًا "أننا طورنا قدراتنا فضربنا تل ابيب بالصواريخ عام 2012".

وتابع أنه "لا يمكن لأحد أن يغير وعي الأمة حتى لو جند كل الفضائيات المأجورة، فهذه الأمة لا يمكن أن يغير وعيها ولا أن يغير العدو مصفوفتها وأمتنا لديها من وضوح الرؤية ما يجعلها ترى الأمور في نصابها الصحيح".

Advertisements

ورأى السنوار أن "من يفرط بالقدس ويتاجر بها فهو في صف الأعداء والقدس تنطق بألسنتنا وتفضح من يتاجر بآلامها"، داعيًا القادة العرب والمسلمين الى "تبني خيارات الأمة اذا اردتم العزة ونتمنى وقوف كل العرب معنا في دعم قضيتنا وتحرير اراضينا".

واعتبر أن الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ يريد أن يبيع القدس للاحتلال الصهيوني ويدفع الحكام العرب الثمن لنا أنه لا بد على الجميع المشاركة غدا في يوم القدس العالمي بأي مشاركة"، مشددة على أن "رسالتنا الى أهل ​البحرين​ أعلنوا يوم الحداد العام يومي 25 و26 حزيران موعد الورشة مؤكدين أنكم لن تطعنوا فلسطين ونحن ندرك تمامًا أن اهل البحرين مع المقاومة ومع فلسطين والاقصى".

وأكد أن "صفقة ترامب لن تمر ما دام فينا عرق ينبض"، وقال إن "معركتنا في القدس مستمرة والعالم اجمع شهد انتصاراتنا ومعركتنا الحقيقية القادمة هي على الضفة ونحن جاهزون لإفشال الصفقة وشعبنا قادر على اسقاطها وتدفيع الثمن".

وجزم السنوار أن "الكيان الصهيوني سيكون رمز الضعف كبيت العنكبوت".