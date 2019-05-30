بوتين واردوغان أكدا أهمية تكثيف العمل المشترك حول إدلب والقضاء على الإرهابيين

أعلنت الرئيسة الروسية (​الكرملين​) أنّ "الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ ونظيره التركي ​رجب طيب اردوغان​، بحثا هاتفيًّا في تطوّرات الأوضاع في ​سوريا​". ولفتت إلى أنّ "بوتين واردوغان أكّدا أهميّة تكثيف العمل المشترك حول إدلب، بما في ذلك إجراءات القضاء على الإرهابيين".

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