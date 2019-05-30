رئيس وزراء قطر يصل السعودية للمشاركة في القمم الخليجية والعربية والإسلامية

وصل رئيس مجلس وزراء قطر الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني إلى ​السعودية​ لتمثيل بلاده في القمم الخليجية والعربية والإسلامية التي تستضيفها ​مكة المكرمة​ يومي الخميس والجمعة.

وأفادت وكالة "قنا" القطرية الرسمية بأن "طائرة آل ثاني هبطت في مطار الملك عبدالعزيز الدولي في مدينة جدة، التي يتوافد إليها الرؤساء لينتقلوا لاحقًا منها إلى مكة"، موضحة أن "رئيس الوزراء القطري كان في استقباله كل من نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود والأمين العام لمجلس التعاون ل​دول الخليج​ العربية عبداللطيف راشد الزياني وأمين محافظة جدة صالح التركي.

وتجدر الإشارة إلى أن قطر تشارك للمرة الأولى على مستوى عال في اجتماعات تستضيفها السعودية منذ اندلاع الأزمة الخليجية، يوم 5 حزيران 2017، حينما أعلنت المملكة والإمارات و​البحرين​ ومصر قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر ووقف الحركة البرية والجوية والبحرية معها، متهمة إياها بدعم ​الإرهاب​ والانحراف عن المحيط الخليجي، وهو ما تنفيه الدوحة بشدة.

وسبق أن لفتت ​وزارة الخارجية القطرية​ إلى أن ​أمير قطر​ الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، تلقى رسالة خطية من الملك السعودي تضمنت دعوته لحضور القمة الطارئة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في مكة.

ومن المتوقع أن تركز قمم مكة الـ3 على مناقشة قضيتي ​إيران​، خاصة بعد الهجمات الأخيرة على محطي ضخ النفط في السعودية و4 سفن شحن قرب مياه الإمارات، وتسوية الصراع الفلسطيني والإسرائيلي لا سيما في ظل خطة السلام الأميركية المعروفة باسم "​صفقة القرن​".