شكرا لقرائتكم خبر عن هل سافرت قيادات إخوانية إلى طهران؟.. خبير يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عماد أبو هاشم القاضى المنشق عن جماعة الإخوان، أن هناك دعم قوى من جانب إيران لأنشطة الإخوان فى المنطقة، مشيرا إلى أن هناك قيادات إخوانية سافرت إلى طهران للعيش هناك بعد سقوط حكم الإخوان.

وأضاف القاضى المنشق عن جماعة الإخوان، أن الدعم الإيرانى لتنظيم الإخوان يتواصل بالتزامن مع التصعيد الأمريكى الإيرانى الذى تشهده المنطقة فى الفترة الراهنة، لافتا إلى أن القيادة الروحية لتنظيم الإخوان كسائر الفرق الباطنية سافرت إلى طهران وأصبحت موجودة فى إيران.

كان عماد أبو هاشم الإخوانى السابق، أكد فى وقت سابق أن هناك تمويلات كبيرة من مصادر متعددة تعتمد عليها الجماعة فى الإنفاق على لجانها الإلكترونية عبر مواقع التواصل الاجتماعى لنشر الصور المفبركة والأكاذيب، من هذه مصادر التمويل ما لم يتم الكشف عنه حتى الآن.