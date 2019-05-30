بموضوع النخيل في القرآن والسنة.. الملك يترأس سادس الدروس الحسنية

ترأس الملك محمد السادس، مرفوقا بولي العهد الأمير مولاي الحسن، اليوم الخميس بالقصر الملكي بمدينة الرباط ، الدرس السادس من سلسلة الدروس الحسنية الرمضانية. وألقى الدرس الأستاذ عبد الوهاب زايد، سفير النوايا الحسنة لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، متناولا بالدرس والتحليل موضوع: “النخيل في القرآن والسنة”، انطلاقا من قول الله تعالى في سورة مريم “وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمان صوما فلن أكلم اليوم إنسيا”.

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