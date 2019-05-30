فاطمة الزهراء لحرش: دور “سعاد” في “رضاة الوالدة” “مرضني”.. عشت معه بجوارحي!

خطفت الفنانة الشابة، فاطمة الزهراء لحرش، انتباه المشاهد المغربي، في دورها في المسلسل الرمضاني “رضاة الوالدة 2″، فنالت الإشادة على مواقع التواصل الاجتماعي بفضل شخصية “سعاد”.

وصرحت فاطمة الزهراء لحرش، لـ”اليوم24″، أن دور “سعاد” أتعبها على المستوى النفسي، لطبيعته، التي تطلبت منها مجهودا كبيرا، مضيفة أن التخلص من هذه الشخصية أخذ منها وقتا طويلا، فقررت بعد الانتهاء من تصوير المسلسل مباشرة السفر إلى الإمارات لتغيير الجو، وقالت: “فعلا الشخصية مرضاتني بزاف”.

وزادت لحرش: “لم يكن الدور سهلا أبدا، كونه مركبا، وسعاد شخصية غير متصالحة مع نفسها، تعاني اضطرابات نفسية، وتحس بالوحدة لأنها يتيمة، ولا تستطيع الولادة كذلك، وتخاف أن يتركها كريم مرة أخرى، خصوصا أنه أب لطفل”.

وأبرزت لحرش أن ظروف شخصية “سعاد” أثرت فيها كثيرا، خصوصا أنها حاولت تجسيد جميع اللقطات بأحاسيسها، إلا أنها تعتبر من الأدوار العزيزة على قلبها، وشبهت علاقتها بالدور بعلاقة الأم بطفلها الرضيع.

وتجسد فاطمة الزهراء لحرش دور بطولة في الجزء الثاني من مسلسل رضاة الوالدة، الذي يعرض على القناة الأولى، بعد نجاح كبير حققه الجزء الأول منه، ويشارك فيه كل من عبد الإله رشيد، وأسامة البسطاوي، والسعدية أزكون، وراوية تحت إشراف المخرجة زكية الطاهيري.