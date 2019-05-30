نهائي عصبة الأبطال.. هذا هو القميص الذي سيلعب به الوداد أمام الترجي

قبل حوالي 24 ساعة من انطلاق مباراة إياب نهائي عصبة الأبطال الإفريقية، والتي ستجمع يوم غد الجمعة، بين الترجي التونسي والوداد البيضاوي، بملعب “رادس” في العاصمة تونس، التقى صباح اليوم الخميس، مسؤولي الفرقين في الاجتماع التقني الروتيني، وذلك من أجل وضع آخر اللمسات والترتيبات الخاصة بالمباراة.

وسيلعب الوداد البيضاوي، هذه المباراة بالقميص الأبيض، الذي لعب به أيضا مباراة الذهاب في الرباط، وسيرتدي حارسه، رضا التكناوتي القميص الأزرق، بينما سيرتدي الفريق التونسي، لونه الشهير، الأحمر والأصفر، وسيرتدي حارسه اللون الأخضر.

وقد طالب النادي الأحمر، الذي كان ممثلا بمسؤوله الإداري، إدريس مرباح، من السلطات الأمنية التونسية، أن يتم وضع كافة الترتيبات الأمنية اللازمة من أجل الحرص على سلامة البعثة الودادية، من مسؤولين ولاعبين، وجماهير.