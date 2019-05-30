بعد موجة السخرية.. الغافولي: فقدت 50 كيرلوغراما من وزني.. والرياضة سبب في ذلك – صورة

في الوقت الذي تسود فيه موجة سخرية من الفنان زكرياء الغافولي، بسبب فيديو يمارس فيه الرياضة، نشر صاحب “حبينو”، ليلة أمس الأربعاء، تدوينة أشار فيها إلى التحول الكبير، الذي طرأ على بنيته الجسمانية، مبرزا أن الرياضة من بين الأسباب في ذلك، ومضيفا: “هدفي ليس أن أكون بطلا في رياضة كمال أجسام”.

ونشر الغافولي، على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام”، صورة تبين الفرق الواضح، الذي طرأ على شكله، بعد فقدانه أكثر من 50 كيرلوغراما من وزنه، نتيجة إجرائه عملية جراحية، وخضوعه لحمية غذائية، وممارسته تمارين رياضية.

وكتب الغافولي: “فقدت أكثر من 50 كيلوغراما، بعد عملية تكميم المعدة، ومراقبة غذائية، ومداومة التمارين الرياضية على قدر المستطاع”.

وأضاف غافولي: “هدفي ليس أن أكون بطلا في كمال الأجسام، لكن هدفي هو فقدان أكبر قدر ممكن من الدهون، والمحافظة على اللياقة، والظهور بأحسن حلة في كليباتي، وفي عدسات المنابر الإعلامية، والحصول على صحة جيدة”.

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وختم الغافولي منشوره برسالة محفزة، وقال: “رسالتي لأي واحد باغي يوصل لشي هدف يقدر يوصل ليه. وميهموش كلام أي واحد يبغي يحبطو، ونتمنى نشجعو بعضياتنا، ورسالتي دائما العمل والجد لنيل المبتغى. ومازال طموحي أكبر. تحياتي لكم”.

وانتشر مقطع فيديو الغافولي على صفحات “أنستغرام”، وهو يمارس الرياضة، لكن معظم التعاليق كانت بغرض السخرية.