دعم حكومي وتعبئة رسمية تونسية لدعم الترجي.. رئيس تونس يطالب الترجي بالفوز على الوداد

قدمت الحكومة التونسية، اليوم الخميس، دعمها الرسمي لنادي الترجي التونسي، قبل مواجهته للوداد البيضاوي، يوم غد الجمعة، بملعب “رادس” في إياب نهائي عصبة الأبطال الإفريقية، وذلك من أجل حثه على التتويج باللقب، للمرة الثانية على التوالي والرابعة في تاريخه.

واستقبل رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، عصر اليوم، حمدي لمدب، رئيس نادي الترجي، وذلك من أجل تحفيزه وحث الفريق التونسي، على الفوز في هذه المباراة، وتحقيق اللقب القاري.

وحسب وسائل إعلامية تونسية، فإن ” وزيرة الشباب والرياضة بالنيابة سنية بالشيخ حضرت إحدى حصص التدريب لفريق الترجي لتقديم الدعم للاعبين والجهاز الفني، وحثتهم على الفوز باللقب وإدخال الفرحة إلى الشعب التونسي”.

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ويحظى الترجي بدعم رسمي كبير، قبل هذه المواجهة، كما تمت تعبئة إعلامية كبيرة وشاملة لمساعدة النادي على الاحتفاظ باللقب، وكذا الضغط على الوداد البيضاوي.

وستنطلق مباراة الغد، على الساعة التاسعة بالتوقيت المغربي، وسيكون الفريق المغربي مطالبا بالفوز أو التعادل بنتيجة أكبر من هدف لمثله، من أجل تحقيق اللقب، بحكم أن مباراة الذهاب، قبل أسبوع كانت قد انتهت بالتعادل الإيجابي، بهدف لمثله.